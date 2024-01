Manuel Alegre diz que "ninguém dissolverá o PS"

Manuel Alegre foi recebido com aplausos pelo Congresso do PS, que está a decorrer na Feira Internacional de Lisboa (FIL) e no palco fez questão de garantir que "o PS não está dissolvido" e que "ninguém dissolverá o PS".

Num discurso lido aos congressistas, Alegre diz que o "grande vencedor deste Congresso é o proprio PS", lançando uma farpa implícita ao Presidente da República por ter dissolvido o Parlamento: "Fomos dissolvidos contra nossa vontade", rematando depois que "o PS não está dissolvido" e que "ninguém dissolverá o PS".

Alegre elogiou o primeiro-ministro demissionário António Costa referindo que "é um homem que está de pé" e que o PS "não se rende nem se renderá".

"O está pronto para a luta, o PS está pronto para a vitória", continuou Alegre que também deixou vários recados a Pedro Nuno Santos, de quem espera "um novo cilco político".

Ao líder socialista, o ex-dirigente e histórico do PS diz que "não basta dizer que é o povo quem mais ordena, é preciso dar conteúdo a esta expressão", pedindo a Pedro Nuno Santos que seja "fiel" à "palavra dada e que as promessas sejam cumpridas, para tirar terreno aos que minam a democracia".

Alegre terminou o discurso a pedir um "sobressalto civico que traga esperança", rematando com um "vamos para a luta para vencer".

[em atualização]