José Luís Carneiro avisa: é preciso “honrar o compromisso” com Orçamento do Estado

José Luís Carneiro lançou um aviso ao PS de Pedro Nuno Santos: há um compromisso com o “equilíbrio e a estabilidade” no Orçamento do Estado, e esse compromisso é para “honrar”. O candidato derrotado à liderança do Partido Socialista não deixou de lado a necessidade de “combater os extremismos”.

No 24.º Congresso Nacional do PS, o ex-secretário-geral adjunto do partido olhou para a bancada em que Pedro Nuno Santos está sentado para recordar que os socialistas têm “o compromisso claro no qual estamos todos unidos, o equilíbrio e a estabilidade da política financeira e orçamental”.

“Todos temos, em primeiro lugar, que honrar o compromisso com o Orçamento do Estado”, referiu José Luís Carneiro, antes de enumerar o que considera serem os benefícios do documento que foi aprovado para 2024.

