Heloísa Apolónia concorre por Setúbal com PEV a tentar recuperar voz no parlamento

A ex-deputada Heloísa Apolónia, jurista, 54 anos, integra a lista da CDU (PCP/PEV) em terceiro lugar por Setúbal, que pretende recuperar a voz ecologista na Assembleia da República, de acordo com o manifesto hoje divulgado.

A apresentação dos candidatos do PEV presentes nas listas da CDU para as eleições legislativas de 10 de março decorreu este sábado em Lisboa.

Por Setúbal, além de Heloísa Apolónia, que em 2019 não foi eleita depois de 24 anos no parlamento, concorrem ainda Tiago Aldeias, 36 anos, electricista, e Patrícia Marcelino, 25 anos, psicóloga, segundo a lista divulgada.

Em Vila Real, José Luís Ferreira, 61 anos, jurista, encabeça a lista, seguido de José Moutinho, 32 anos, enólogo.

Por Lisboa, concorrem Mariana Silva, 40 anos, professora, Dulce Arrojado, 61 anos, professora, Cláudia Madeira, 42 anos, consultora, Joana Silva, 48 anos, socióloga, e Marta Parente, 25 anos, assistente técnica administrativa.

De acordo com o manifesto ecologista, que conta com 10 pontos, o partido visa "recuperar a voz ecologista no parlamento", apelando ao "vota verde - vota CDU".

"Os Verdes fazem falta na Assembleia da República", lê-se no documento, referindo que o "PEV é essencial para garantir propostas e políticas que promovam o desenvolvimento sustentável".

Mitigar e promover a adaptação às alterações climáticas; preservar a biodiversidade; diminuir a pegada ecológica; garantir o direito à habitação; salvar o Serviço Nacional de Saúde (SNS); defender uma escola pública de qualidade; estimular o acesso à cultura; promover a igualdade; fomentar uma justa repartição da riqueza; e combater a corrupção e garantir a transparência são as prioridades expressas pelo PEV no manifesto.

Isabel Pires Souto, 53 anos, professora, lidera a lista pelo Porto, seguida de Fernando Sá, 43 anos, operário químico, e em Coimbra a candidata é Teresa Costa, 54 anos, mediadora de seguros.

Em Viana do Castelo concorre Celina Sousa, 40 anos, educadora de infância, em Braga o PEV conta com Filipe Gomes, 42 anos, operador de máquinas, e Ana Sofia Cabeleira, 43 anos, psicóloga, enquanto em Bragança a lista é encabeçada por Gonçalo Vaz, 23 anos, estudante de engenharia civil.

Por Aveiro, o PEV apresenta João José Ferreira, 63 anos, administrativo reformado, Cláudia Barata, 24 anos, investigadora, e Hélio Guilherme, 57 anos, engenheiro de qualidade. .

Em Viseu, a lista é composta por António Souto, 52 anos, professor, e de Maria João Correia, 62 anos, psicóloga, equanto na Guarda o nome indicado é de Miguel Martins, 44 anos, geógrafo.

Em Leiria concorre Sara Vidal, 43 anos, música profissional e em Santarém Francisco Madeira Lopes, 49 anos, arquéologo, e Sónia Colaço, 45 anos, professora.

Em Castelo Branco, Os Verdes avançam com Ema Gomes, 31 anos, consultora. Em Portalegre, o candidato é Pedro Reis, 59 anos, professor, em Évora está na corrida Sandra Alpiarça, 49 anos, técnica de Desporto, e em Beja a lista é composta por Manuela Margarido de Deus, 50 anos, arqueóloga.

Em Faro, a candidata é Paula Vilallonga, 67 anos, médica reformada, enquanto nas ilhas o PEV apresenta Hugo Mendonça, 34 anos professor, pelos Açores, e Marco Fernandes, 53 anos, mediador imobiliário, pela Madeira.