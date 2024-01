Francisco Assis diz "não estar nem deixar de estar disponível" para presidenciais

Francisco Assis, antigo líder parlamentar do Partido Socialista (PS), diz que Pedro Nuno Santos fez um dos melhores discursos dos últimos tempos de congressos do PS.

Em declarações aos jornalistas este sábado, no 24.º Congresso Nacional do PS, em Lisboa, o presidente do Conselho Económico e Social (CES), que é apoiante do novo secretário-geral, afirma que Pedro Nuno tem pensamento para o país.

"O que hoje ficou claro é que há uma linha de pensamento para o país, que se enraíza claramente na grande tradição da social democracia europeia. Isso é o que ficou claro neste discurso e foi um bom discurso desse ponto de vista", referiu.

Quanto às ideias, Assis acredita "que agora haverá momentos para materializar em medidas concretas" as "grandes linhas gerais que foram apresentadas" neste Congresso do PS.

Já sobre a candidatura às presidenciais, Francisco Assis defende que o "Partido Socialista deve apoiar um candidato à Presidência da República de forma clara e de forma explícita".

Questionado pela Renascença se está disponível, o presidente do CES diz que este ainda não é o tempo.



"Eu não estou nem deixo de estar disponível para uma coisa que não se coloca neste momento. Tudo tem um tempo na vida política", diz. "O pior que pode acontecer é nós estarmos a manifestar uma posição para uma coisa que não se coloca no tempo atual. O tempo atual é o tempo das eleições legislativas".