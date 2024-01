🔴 Em direto. Pedro Nuno "malha" na direita e fala de "vazio" e "projeto de transformação radical"

Num cenário apoteótico de entronização do novo líder, Pedro Nuno Santos, no final do dicurso passeou por todo o palco agradecendo aos congressistas em êxtase. Uma imagem que poderia ser vista num concerto de uma qualquer estrela rock.

O novo secretário-geral do PS , Pedro Nuno Santos, usou o primeiro discurso político no 24º Congresso do PS, que se realiza até domingo em Lisboa, para "malhar" na direita. Não deixou ninguém de fora. Se o PSD é um "vazio", a Iniciativa Liberal é uma "agência de marketing" e tem "um projeto de transformação radical" e o Chega "já defendeu tudo o seu contrário"

"Já defendeu o fim da escola pública, da segurança social e do SNS - propostas irresponsáveis que, entretanto, apressou-se a omitir do seu programa. Mas o seu manifesto ainda defende, por exemplo, e cito: “O Chega irá reduzir drasticamente o Estado, colocando-o dentro dos estreitos limites que o liberalismo clássico desde sempre lhe traçou", afirançou.

E Pedro Nuno diz que a política tem horror ao vazio, e aproveitou para fazer com este argumento ponte para criticar os outros dois partidos de direita: Chega e Iniciativa Liberal. O líder do PS diz que são filhos das políticas de austeridade de Passos Coelho.

O novo líder também não deixou de falar do passado e do legado de António Costa. "É por tudo isto que quero dirigir uma palavra, mais do que justificada, de solidariedade e de reconhecimento ao nosso camarada António Costa, por tudo o que fez pelo nosso país, por tudo o que proporcionou aos portugueses", concretizou.

Em mais um remoque à direita, e depois de desfilar aquilo que considera serem êxitos seus na ferrovia, lançou uma pergunta: "Sabem porque não nos queixávamos, durante os governos do PSD/CDS, dos atrasos nas obras, camaradas?"

E respondeu: "Era porque não havia obras, antes encerravam-se linhas e desistia-se da ferrovia. Parar, recuar, desfazer é e será sempre muito mais fácil do que decidir, avançar, construir. Aqui está a grande linha entre nós e eles: entre os que decidem, que fazem, que investem no progresso do país e aqueles que nunca passarão de antigos e ultrapassados “velhos do Restelo”", ilustra.

Pedro Nuno Santos demitiu-se do Governo no final de dezembro de 2022, pressionado pelo escândalo da indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis – administradora da TAP que, depois de sair da companhia aérea, era secretária de Estado do Tesouro.

Agora líder dos socialistas, Pedro Nuno venceu as eleições diretas de 15 e 16 de dezembro com 61% dos votos. José Luís Carneiro, o principal concorrente nas eleições internas, teve 37%, enquanto Daniel Adrião apenas contou com 1% dos votos.

Este processo eleitoral no PS foi aberto com a demissão de António Costa do cargo primeiro-ministro, em 07 de novembro, após ter sido tornado público que era alvo de um inquérito judicial instaurado pelo Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça a partir da Operação Influencer.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aceitou de imediato a demissão do primeiro-ministro e dois dias depois anunciou ao país a dissolução do parlamento e a convocação de eleições legislativas antecipadas para 10 de março.