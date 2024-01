Carlos César acusa Marcelo de não fazer “o que lhe era politicamente devido”

Mas o presidente do partido, reeleito durante este 24.º Congresso do PS, declarou que “o que lá vai, lá vai”, e que este é o momento de “mostrar aos portugueses o líder que temos”, um líder “que desejámos”, assegurou.

Carlos César tocou, este sábado, o mesmo diapasão afinado por António Costa no primeiro dia do congresso do PS, atacando Marcelo Rebelo de Sousa pela decisão de convocar novas eleições legislativas. O presidente do Partido Socialista considera ainda que o partido é “uma proposta de governo com uma nova ambição e sentido de responsabilidade” após a eleição de Pedro Nuno Santos.

“Somos uma proposta de governo com uma nova ambição e sentido de responsabilidade, uma alternativa apoiada no país inteiro por socialistas e não socialistas, e merecemos ser uma proposta eleitoral ganhadora, para derrotarmos a direita mais embusteira, mais radical e mais desvalorizadora do Estado e dos direitos dos cidadãos que já tivemos em Portugal desde o 25 de Abril”, exclamou perante um pavilhão ainda a encher-se de delegados e militantes.

De olhos postos no período eleitoral dos próximos meses, o presidente do PS sublinhou que os socialistas vão “aprendendo com os erros” e são “estimulados pelos êxitos”, mas que têm “razões para se orgulharem do seu contributo para um Portugal melhor e da confiança que, repetidamente, granjearam do povo português”.

Mudança de governo nos Açores é “decisiva”

Carlos César alerta que, “apesar de tudo” o que foi feito “nestes últimos oito anos”, não falta trabalho: “há sempre muito para fazer e há sempre muito para mudar”.

Antes de elencar os desafios que o partido enfrenta na administração pública, na educação, no Serviço Nacional de Saúde, no reforço dos rendimentos e do Estado Social – entre outros capítulos -, César não esqueceu a região autónoma que liderou entre 1996 e 2012.

“Nestes últimos três anos, infelizmente, tivemos no governo regional, à semelhança do que teríamos no país se a direita ganhasse as próximas eleições nacionais, um governo de um jogo “sem rei nem roque”, onde cada partido, da direita à extrema-direita, disputa o seu bocado de poder e pouco mais quer saber do que como lucrar com ele”, acusou o dirigente socialista.

Nos Açores, tal como no país, “a mudança de governo” é “decisiva para inverter a degradação financeira, económica e social que ali tem acontecido”.

O 24.º Congresso do PS, que entroniza Pedro Nuno Santos como secretário-geral do partido, começou na sexta-feira e decorre até domingo. O novo líder socialista vai discursar este sábado, durante a hora de almoço.

[notícia atualizada às 12h33]