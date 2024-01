Augusto Santos Silva pede "vitória robusta" para o PS

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, pede uma "vitória robusta" do PS nas próximas eleições legislativas de 10 de março.

Santos Silva, numa intervenção muito curta que nem esgotou o tempo limite, defendeu que só "uma vitória robusta do PS" garante que "não haverá retrocesso nas politicas sociais" e que o próximo governo "não fique refém da chantagem da exterma-direita".

Para este histórico do PS, apenas o partido está em condições de defender os "valores da liberdade igualdade e sustentabilidade".

No início do discurso, Santos Silva puxou a fita do tempo atrás para dizer que em 2022 o PS obteve 2,3 milhões de votos que lhe deram um maioria absoluta, e que os socialistas perderam o poder por "razões a que são alheios".

Augusto Santos SIlva afirma que o PS fez uma "renovação" para continuar o caminho dos últimos oito anos com uma "nova ambição nas políticias" e "orgulho nas políticas do passado, ma sabendo que há muito por fazer".