​Acordo da AD destaca a experiência de governo e a credibilidade dos partidos da Aliança Democrática

O acordo que vai ser assinado domingo à tarde no Porto diz que a Aliança Democrática (AD) é a opção mais credível de governo e a única capaz de superar os 8 anos de governação socialista.



O documento refere que os três partidos têm uma cultura de compromisso, de entendimento e de experiência de governo, uma mais-valia que não existe noutros sectores políticos.

A AD, que inclui o PSD, o CDS e o PPM, que entrou à última hora, mas também independentes, concorre para as eleições legislativas de março, mas também para as eleições europeias.

O programa eleitoral vai contar com as propostas dos três partidos, mas também de grupos de independentes.

Este acordo divulgado na última hora e logo após o discurso de Pedro Nuno Santos no 24.º Congresso do PS aponta todas as falhas do governo socialista na área da habitação, da saúde, da educação, o empobrecimento do país e o aumento da carga fiscal.

O acordo aponta ainda os erros motivados pelo radicalismo ideológico.

O documento não diz, mas já se sabe que para as legislativas, a AD garante ao CDS pelo menos dois deputados.

[em atualização]