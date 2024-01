Pedro Nuno Santos promete não reverter privatizações

O secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, diz que se formar Governo não reverte nenhuma privatização.

O líder do PS falava esta sexta-feira num evento do jornal Expresso, a poucas horas de arrancar o Congresso do PS em Lisboa.

“Não vamos ter nenhuma reversão no nosso programa eleitoral. Nós não conseguimos nem temos a pretensão, porque não é possível corrigir todas as asneiras que o PSD e o CDS fizeram naqueles quatro anos”, declarou.

Pedro Nuno Santos também disse que não é desejável o recurso a cativações, mas não abdica de qualquer instrumento.

“Eu não posso assumir um compromisso desses. A política económica é imprevisível e, por isso, não devemos nunca abdicar de nenhum instrumento de política orçamental, mas não é desejável”, disse o líder do PS.

Pedro Nuno Santos disse ainda que não pretende fazer qualquer acordo pré-eleitoral, contrariando o desafio lançado esta sexta-feira pela líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua.