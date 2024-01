Pedro Nuno Santos: "Não comento casos judiciais", "estamos focados em ganhar eleições"

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, não comenta as suspeitas do Ministério Público sobre o primeiro-ministro, António Costa, no processo Influencer.

“Não faço nenhum comentário sobre casos judiciais, eles tem os seus locais próprios e não é este com certeza”, declarou Pedro Nuno Santos, à entrada para o Congresso do PS, em Lisboa.

O líder socialista garante que a Operação Influencer “não é uma questão de palavra proibida”.

“Os casos judiciais não são discutidos publicamente, como devem imaginar, temos que ser muito disciplinados na defesa de princípios básicos do Estado de Direito, da independência do poder judicial e da presunção de inocência”, salientou.

Pedro Nuno Santos diz que prefere concentrar-se em ganhar as eleições legislativas de 10 de março e nos “problemas do país”.

“Temos um Portugal inteiro para construir, é nisso que nós estamos focados”, disse o secretário-geral do PS.

Questionado pelos jornalistas, Pedro Nuno Santos não comentou a disponibilidade do Bloco de Esquerda para um acordo após as legislativas.