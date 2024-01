Mariana Vieira da Silva na quota de Carneiro para a Comissão Política Nacional do PS

Mariana Vieira da Silva integra a lista de nomes que José Luis Carneiro vai indicar para a Comissão Política Nacional do PS. A ministra da Presidência, que não apoiou publicamente nenhum dos candidatos, entra agora na quota de José Luis Carneiro que foi derrotado nas diretas de dezembro.

Na lista de nomes a que a Renascença teve acesso, constam vários militantes que apoiaram José Luis Carneiro na corrida à liderança do partido, como o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva; o líder parlamentar, Eurico Brilhantes Dias, mas também Fernando Medina, André Caldas, Capoulas Santos, José Vieira da Silva.

Apesar de ter saído derrotado, e para dar a ideia de unidade no partido, José Luis Carneiro chegou a acordo com Pedro Nuno Santos para que o ministro da Administração Interna tivesse uma quota de 35% de nomes aos órgãos nacionais do partido.

Para a Comissão Política Nacional, que não é eleita no congresso, José Luis Carneiro indica ainda a antiga presidente do PS, Maria de Belém Roseira, a autarca Inês de Medeiros, as deputadas Jamila Madeira, Maria da Luz Rosinha e Maria Antónia Almeida Santos.