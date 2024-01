“É horripilante verificar o que se passa nos hospitais”. PSD leva SNS a debate no Parlamento

No dia em que arranca o Congresso do PS, no Parlamento, os deputados vão debater a situação do Serviço Nacional de Saúde a pedido do PSD.

À Renascença, o deputado Miguel Santos diz que o país não pode continuar a assistir ao que se passa nos hospitais e garante que o PSD tem soluções para melhorar o acesso aos cuidados de saúde.

“Há uma coisa que é absolutamente inegável, é horripilante todos os dias verificar o que se passa nos hospitais portugueses”, assinala.

Considerando tratar-se de “uma coisa horrorosa”, o deputado social-democrata defende que “há uma necessidade de estancar, de encontrar soluções imediatas que estanquem esta sangria que está a acontecer”.

“Depois haverá, então, um tempo a seguir às próximas eleições, em que o PSD, enquanto Governo, imporá uma reforma no Serviço Nacional de Saúde que melhore o acesso das pessoas aos cuidados de saúde”, acrescenta, sublinhando que “as pessoas sabem qual é a visão que o PSD tem para o Serviço Nacional de Saúde e para o setor da saúde em particular”.

O debate desta manhã é a pedido do PSD, e Miguel Santos espera poder contar com a presença de Manuel Pizarro no Parlamento. No último debate do partido, a bancada do Governo ficou vazia.

“Daí o desafio do PSD para que o Governo se possa apresentar neste debate, estamos na expectativa que o senhor ministro [Manuel Pizarro] ainda possa aparecer e aproveitar para explicar o que está a fazer para estancar - até que exista um novo Governo com um novo programa político - esta dura realidade que os portugueses vêm enfrentando”, afirma.

Os sociais-democratas marcaram para esta sexta-feira na Assembleia da República um debate potestativo sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS), cerca de três meses depois de terem realizado um debate de urgência sobre o mesmo tema.