Duarte Cordeiro. Crise política foi “desejada e promovida pela direita”

Duarte Cordeiro entrou a atacar na primeira noite do Congresso do PS. O líder da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS acusou a direita de desejar e promover a crise política que derrubou o Governo liderado por António Costa, e que “afetou a estabilidade que todos os portugueses desejavam”.

Situando o 24.º Congresso do Partido Socialista no ano em que o país vai celebrar os 50 anos do 25 de Abril, Duarte Cordeiro sublinhou também o momento de “crise política indesejada pelos socialistas, mas desejada e promovida pela direita”.

“Uma crise provocada para perturbar o normal funcionamento das instituições, e cujo resultado foi interromper uma legislatura importante onde estão em curso reformas fundamentais para melhorar a vida dos portugueses”, lamentou o dirigente socialista.

O líder dos socialistas da área urbana de Lisboa apontou ainda para o fim da “estabilidade que todos os portugueses desejavam, em especial todos os que votaram no Partido Socialista nas últimas eleições”.

Perante este cenário, e frente aos quase 2.400 delegados do congresso do PS, Duarte Cordeiro entrou em modo de combate, recusando uma desistência do partido devido às dificuldades.

“Podem tentar provocar-nos, como fizeram ontem ou fizeram hoje, mas não nos derrotarão, porque como disse Mário Soares, só é vencido quem desiste de lutar, e quanto mais a luta aquece, mais força tem o PS”, exaltou o atual ministro do Ambiente.

PS é o partido "com a melhor liderança"

O dirigente socialista assegurou que não será possível “quebrar a relação de confiança que temos com os portugueses”. O PS, disse, é chamado a mostrar que tem “a mesma vontade e a mesma energia para continuar”, já com Pedro Nuno Santos ao leme.

“Somos o partido mais bem preparado e com a melhor liderança, do nosso camarada Pedro Nuno Santos, prosseguiremos o caminho de desenvolvimento de Portugal”, proclamou Duarte Cordeiro, sublinhando o tom de transição entre líderes do Congresso.

O novo secretário-geral do PS, conhecido pela sua "força, o seu carisma, a sua determinação e as suas convicções", já está a fazer uma "demonstração de ponderação e de capacidade de unir o partido", assegura o dirigente socialista - mencionando as listas únicas apresentadas para a Comissão Nacional do partido.

Duarte Cordeiro não esqueceu ainda o "legado" de António Costa, que se seguiu no palanque do 24.º Congresso do Partido Socialista. O primeiro-ministro demissionário disse que o partido não foi derrubado, e que "só o PS fará melhor que o PS".