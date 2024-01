Costa reage a suspeita: "Quando a Justiça quiser falar comigo, terei todo o gosto em esclarecer"

António Costa garante que "quando a Justiça quiser falar comigo, terei todo o gosto em esclarecer" qualquer dúvida.

À entrada para o Congresso do Partido Socialista (PS), onde vai discursar esta sexta-feira, o secretário-geral do partido diz que partilha da curiosidade dos jornalistas sobre a suspeita de prevaricação, por parte do Ministério Público.

"Não vou falar com a Justiça através da comunicação social", concluiu, abandonando a zona mista logo de seguida.

De acordo com o "Observador", em causa estará a aprovação do novo regime jurídico de urbanização e edificação no Conselho de Ministros de 19 de outubro de 2023.

Segundo a mesma fonte, o Ministério Público refere uma alegada "lei malandra". Dias antes da aprovação, João Galamba, ex-ministro, e João Tiago Silveira terão negociado pormenores da nova lei com o administrador da Start Campus, Rui Oliveira Neves, permitindo que o data center de Sines ficasse dispensado "de um processo de licenciamento urbanístico".