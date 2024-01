Conselho Nacional do PSD aprovou por unanimidade coligação com CDS e PPM

O Conselho Nacional do PSD aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, a coligação com o CDS-PP e PPM para as legislativas e europeias, mas os termos do acordo político entre os três partidos serão negociados posteriormente.

Reunido em Braga, o Conselho Nacional mandatou o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, para negociar os termos do acordo.

Foi ainda aprovada a abertura dessas listas à inclusão de cidadãos independentes "de reconhecido mérito, provenientes de vários quadrantes da sociedade civil e empenhados no projeto político da Aliança Democrática", a própria designação da coligação.

Também esta quinta-feira Conselho Nacional do CDS-PP aprovou por unanimidade a integração do partido na coligação Aliança Democrática (AD), com o PSD e PPM, para concorrer às eleições legislativas de março e europeias de junho.

A informação foi transmitida à agência Lusa por fontes presentes na reunião do órgão máximo do partido entre congresso, que esteve reunido esta noite na sede nacional do CDS-PP, em Lisboa.

Os cerca de 150 conselheiros do CDS-PP votaram favoravelmente concorrer às próximas eleições legislativas e europeias em listas conjuntas com o PSD e o Partido Popular Monárquico (PPM) em todos os círculos eleitorais, bem como a denominação da coligação, a sigla e o símbolo.

O Conselho Nacional não deliberou, no entanto, sobre os pormenores desta aliança, mas deu acordo à proposta de mandatar o secretário-geral, Pedro Morais Soares, "para a negociação dos termos do acordo político".