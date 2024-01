BE compromete-se a negociar acordo para maioria de esquerda após legislativas

A coordenadora do BE assumiu esta sexta-feira o compromisso de, após as legislativas de março, "negociar um acordo de maioria para um programa de Governo" de esquerda que terá que ter medidas concretas para resolver problemas na saúde, educação, habitação ou salários.

Em conferência de imprensa em Lisboa, Mariana Mortágua assumiu "toda a responsabilidade da clareza e de informar os eleitores sobre ao que vem" o partido nas próximas eleições, considerando que "Portugal precisa de soluções para os problemas que foram criados, que foram mantidos e que foram muitas vezes agravados pela maioria absoluta".

"Apresentando o seu programa, o Bloco assume o compromisso da negociação de um acordo de maioria para um programa de Governo que faça aquilo que nunca foi feito", anunciou.

De acordo com a líder bloquista, é o voto no BE que "garante de que Portugal vai ter uma maioria comprometida com um programa de esquerda e com medidas que solucionem os problemas que a maioria absoluta não soube resolver e que agravou".

Mariana Mortágua elencou as áreas da habitação, saúde, educação, salários e clima como aquelas em que o partido vai exigir "medidas concretas" nessa eventual negociação.