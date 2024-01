​PAN admite nacionalização do grupo do JN, DN e TSF

A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, admite, “em última instância”, a nacionalização do grupo Global Media, do qual fazem parte o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias e a TSF.



“Em última instância deve ser ponderada até, eventualmente, a nacionalização destas entidades. Não faz qualquer sentido que não haja o pagamento a estes trabalhadores e, mais, que não haja a preservação deste património histórico”, defende Inês Sousa Real, em declarações à Renascença.

A líder do PAN recebeu esta quinta-feira, no Parlamento, a Comissão de Trabalhadores da TSF, para discutirem a crise no grupo Global Media.