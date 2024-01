Nuno Melo acusa Pedro Nuno de "absoluta impreparação" e destaca AD como alternativa

O presidente do CDS-PP considerou hoje que as declarações do secretário-geral do PS sobre os CTT mostram a "absoluta impreparação" de Pedro Nuno Santos e defendeu que a coligação com o PSD é "estável e credível".

"Esta novela à volta dos CTT só confirma a absoluta impreparação do secretário-geral do PS para ser primeiro-ministro de Portugal", afirmou Nuno Melo em declarações aos jornalistas à chegada à sede do CDS-PP, em Lisboa, onde vai decorrer o Conselho Nacional para aprovar a integração na coligação Alternativa Democrática (AD), com PSD e PPM.

O líder do CDS-PP considerou que "não é normal dizer num dia que o Governo em funções é que tem de dar explicações" e no "dia seguinte dar explicações, dizer que sabia e que concordou" com a compra de ações dos CTT por parte da Parpública.

"Revela uma rotina que é a antítese de um paradigma de solidez, estabilidade e sentido de estado numa governação que Portugal precisa", criticou.

Apontando que os portugueses terão de fazer escola em 10 de março, Melo defendeu que é tempo de "mudar de vida".

"O que hoje se percebeu a propósito dos CTT é uma rotina que os portugueses não devem querer mais", sustentou.

Nuno Melo destacou que, em contrapartida, a AD é um "projeto estável e credível, experimentado, que tem em si mesmo muitos quadros com grande capacidade" e constitui uma alternativa que "pode levar Portugal a um rumo diferente".

Questionado sobre pormenores do acordo desta coligação para as eleições legislativas de março e as europeias de junho, nomeadamente quantos lugares elegíveis o CDS-PP terá nas listas de candidatos a deputados, o também eurodeputado não quis adiantar, referindo que nem aos conselheiros vai revelar essa informação.

Nuno Melo adiantou que a integração na coligação AD foi "aprovada por unanimidade" pela Comissão Política Nacional do partido e disse esperar "o mesmo resultado no Conselho Nacional, ou uma maioria muito expressiva".

De acordo com informação a que a agência Lusa teve acesso, o Conselho Nacional do CDS-PP vai votar hoje se concorre às próximas eleições legislativas e europeias em listas conjuntas com o PSD e o Partido Popular Monárquico (PPM), bem como a denominação da coligação, a sigla e o símbolo.

O órgão máximo entre congressos não vai, no entanto, deliberar sobre os pormenores desta aliança, mas pode mandatar o secretário-geral, Pedro Morais Soares, "para a negociação dos termos do acordo político".

Quanto a prioridades do CDS-PP para o país, Nuno Melo assinalou a intenção de "retirar ideologia do Serviço Nacional de Saúde" e criar "estímulos e incentivos remuneratórios para os profissionais de saúde"; "devolver rigor à educação"; uma maior regulação das fronteiras e, ainda "uma política de habitação completamente diferente".

PSD e CDS-PP anunciaram em 21 de dezembro que irão concorrer coligados às eleições legislativas de março e às europeias de junho com uma coligação pré-eleitoral, que recupera o nome Aliança Democrática (a designação das primeiras coligações celebradas entre PSD e CDS-PP nos anos 80) e que vai incluir "personalidades independentes".

Na quarta-feira, foi anunciado que também o PPM integrará esta coligação pré-eleitoral, já aprovada pelos órgãos deste partido.

Esta é a quarta vez que PSD e CDS-PP irão juntos a votos em legislativas.

Também o PSD reuniu hoje, à mesmo hora, em Braga, o órgão máximo entre congressos para a aprovar esta coligação.

.

FM // CC.

Lusa/Fim.