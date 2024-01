Líder do PSD relaciona aumento da mortalidade com crise no SNS

Luís Montenegro critica a política de saúde e relaciona o aumento da mortalidade registada nas ultimas semanas no nosso país com a crise que se vive nos hospitais.

Para o líder social-democrata o aumento da mortalidade deve-se a “muitas coisas” e “também à falta de capacidade de resposta do SNS”, apontou em declarações aos jornalistas, esta quinta-feira, à margem de uma reunião com a reitor da universidade do Minho, em Braga.

“Isso parece-me que é indiscutível e não querer assumir isto só porque é uma declaração forte é ignorar um problema”.

“Há hoje, efetivamente, uma falta de capacidade de resposta do SNS muito patente nos tempos de espera nas urgências que, naturalmente, acabam por agravar a situação de saúde daqueles que têm a necessidade de uma resposta”, conclui.

Sobre o setor da saúde, Montenegro recordou ainda a “decisão política” de acabar com a “resposta mais eficiente” da Parceria Público Privada (PPP) do Hospital de Braga apelando à reflexão dos eleitores.

“É preciso que os portugueses saibam que os responsáveis por essa decisão são aqueles que se apresentam agora a votos no PS para renovar esse tipo de política. Ora, é uma altura muito importante para que os portugueses possam fazer uma reflexão sobre os complexos ideológicos que marcam alguns dos candidatos a estas eleições legislativas”, apelou.

Até domingo, o PSD cumpre mais um roteiro “Sentir Portugal”, desta vez, no distrito de Braga.