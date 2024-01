Francisco Assis encabeça lista à Comissão Nacional do PS

Francisco Assis é o primeiro nome da lista da Comissão Nacional do PS que vai ser votada no Congresso socialista, apurou a Renascença.



O presidente do Conselho Económico e Social (CES) e antigo líder parlamentar do PS foi um dos apoiantes de Pedro Nuno Santos nas diretas de dezembro.

O Congresso do PS, que vai consagrar Pedro Nuno Santos como líder do PS, começa na sexta-feira, em Lisboa.

A lista da Comissão Nacional tem mais de 200 nomes. As eleições para os órgãos são no domingo.

O novo líder do PS, Pedro Nuno Santos, chegou a um acordo com José Luís Carneiro, o candidato que derrotou na corrida ao cargo de secretário-geral, para fazerem listas de unidade para as comissões Nacional e Política.



Nas listas para a Comissão Nacional do PS, o órgão máximo partidário entre congressos, José Luís Carneiro terá direito a indicar 35% da totalidade dos lugares, e o mesmo princípio vai estender-se à Comissão Política.