Bloco de Esquerda admite comissão de inquérito à situação na Global Media

O Bloco de Esquerda admite viabilizar, na próxima legislatura, uma comissão de inquérito sobre a situação no Grupo Global Media, o grupo de comunicação que detém o “Jornal de Notícias”, a “TSF”, o “Diário de Notícias” e “O Jogo”.

Os deputados ouviram esta manhã Domingos de Andrade, ex-administrador do grupo e ex-diretor da TSF, no Parlamento. Para a deputada Joana Mortágua, caso persistam dúvidas sobre a situação da Global Media na próxima legislatura, pode ser criada uma comissão de inquérito.

“Parece-nos evidente que uma próxima legislatura terá de discutir uma comissão de inquérito, o Bloco de Esquerda certamente fará esse debate”, declarou a deputada.

Joana Mortágua apontou que “o caso da Global Media e da gestão da Global Media já inclui Marco Galinha, José Paulo Fafe - um gestor com dívidas à própria Global Media -, agora coloca os nomes de Lima de Carvalho e de um ex-assessor de Sócrates”.

A deputada do BE disse ainda que o novo administrador Lima de Carvalho “terá ligações a Luís Bernardo, ex-assessor de Sócrates”.

Joana Mortágua conclui que “nada do que estamos a descobrir se avizinha menos do que o que parece ser mais um jogo de gangsters a acontecer na entrada do capital de empresas deste país”.

O Bloco de Esquerda vai chamar ao Parlamento o administrador Lima de Carvalho, assim como o ex-assessor de José Sócrates, Luís Bernardo.