António Costa. Compra de ações dos CTT "não foi mantida em segredo"

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu esta quinta-feira que operação de compra de ações dos CTT por parte da Parpública “não foi mantida em segredo” e que apenas não foi revelado publicamente por “razões óbvias”: para não inflacionar o preço das ações.

Em declarações aos jornalistas em Lisboa, Costa indicou que a compra de ações foi feita “por cautela” e “de bom senso”, numa altura em que estava a chegar ao fim o contrato de concessão do Serviço Postal Universal, para evitar a disrupção do serviço.

“Estávamos numa fase onde estava a chegar ao seu termo o contrato de concessão, que tinha que ser renovado, e por cautela entendemos que era de bom senso o Estado ter uma participação no capital”, afirmou Costa.

A aquisição de 0,24% das ações dos CTT foi feita entre agosto e outubro de 2021, tendo sido assinado um novo contrato de concessão em janeiro de 2022. Costa indica que, por isso, a aquisição de participação na empresa “não prosseguiu”.

“Felizmente, a negociação foi feita, o contrato foi renovado e não foi necessário prosseguir com esta operação e ficámos com aquela posição completamente residual”, acrescentou.

Sobre a operação, o primeiro-ministro descartou que a compra de ações tenha sido escondida.

“A operação não foi mantida em segredo. Os CTT são uma empresa cotada. As ações foram compradas em bolsa, por isso forma mais pública não há. O que não foi revelado publicamente? A intenção do Estado comprar, mas por uma razão óbvia: porque no dia em que o Estado anunciasse que pretendia comprar ações dos CTT, elas começavam a aumentar o preço. Portanto, aquilo que teríamos que pagar pela compra das ações, era muito superior ao que tivemos que pagar.”

Costa indicou ainda que, nos 27 países da UE, só em três é que o Estado não tem qualquer participação no capital da sua empresa de correio, considerando-o um “serviço essencial”.