Metadados. PS e PSD condicionam conservação a pedido judicial decidido em 72 horas

"É hoje muito mais importante termos uma lei que, para algumas circunstâncias, permite uma solução conforme à Constituição, de acordo com a leitura do Tribunal Constitucional, do que continuarmos sem lei nenhuma, que é o que temos agora", afirmou o deputado socialista.

Nesta nova versão, PS e PSD estipulam que, "de forma a salvaguardar a utilidade do pedido de autorização judicial para conservação de dados de tráfego e de localização, o Ministério Público comunica de imediato" às operadoras de telecomunicações "a submissão do pedido, não podendo os dados ser objeto de eliminação até à decisão final sobre a respetiva conservação".

"O pedido de autorização judicial para conservação de dados de tráfego e de localização tem caráter urgente e deve ser decidido no prazo máximo de 72 horas", lê-se no novo texto, que altera a anterior versão negociada, e noticiada pela Lusa, segundo a qual os dados de tráfego não podiam ser eliminados "pelo período de duas semanas a contar da data da conclusão da comunicação".

Por sua vez, o deputado do PSD, André Coelho Lima, - que coordenou o grupo de trabalho sobre metadados - sublinhou que a nova proposta responde às dúvidas do TC no sentido em que já não prevê uma "conservação generalizada e indiscriminada", mas antes uma "conservação seletiva para pessoas ou eventos concretos determinados e mediante autorização judicial".

Coelho Lima considerou ainda que este processo legislativo é "um exemplo prático do que às vezes se diz que é o Estado de Direito democrático" e mostra que "o poder legislativo, contrariamente ao que se possa considerar, não tem a liberdade de atuação que se pensa, e está condicionado, e bem, pelo poder judicial".

BE diz que "não muda nada", IL fala em "oportunidade perdida"

O líder do Chega, André Ventura, defendeu que é importante "resolver de forma rápida e urgente" a questão dos metadados, considerando que o impasse pode colocar em causa "algumas investigações criminais importantes", mas defendeu que o parlamento poderia ter ido "mais longe" no prazo de conservação de metadados.



Pela IL, a deputada Patrícia Gilvaz sustentou que, ao condicionarem a conservação de metadados a um pedido judicial decidido em 72 horas, PS e PSD optaram por um regime que "em nada difere do que já existe da Lei do Cibercrime do "quick-freeze"".

"O que acontece com esta nova proposta de alteração é uma conservação para a frente, mediante uma autorização de uma autoridade judiciária. PS e PSD não alteram as normas que já existem no nosso ordenamento jurídico relativas ao acesso a dados de tráfego", criticou, falando numa "oportunidade perdida".

A líder parlamentar do PCP, Paula Santos, também criticou o texto do PS e PSD considerando que, apesar de condicionar a conservação dos metadados a uma autorização judicial, também "parece permitir que essa autorização possa ser pedida e dada para a conservação dos metadados relativos às comunicações de todos os cidadãos, indiscriminadamente", antecipando que será chumbada pelo TC.

O líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, defendeu que a conservação generalizada dos metadados, prevista até agora na lei e no decreto aprovado em outubro pelo parlamento, afrontava "diretamente os pilares basilares do Estado de Direito", mas considerou que o texto negociado agora por PS e PSD é uma "formulação minimalista", que não "muda nada" face à Lei do Cibercrime.

Por sua vez, a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, disse acompanhar a proposta em discussão, mas considerou que "peca por tardia" e por ter sido elaborada "num debate à porta fechada entre PS e PSD".

Já o deputado único do Livre, Rui Tavares, lamentou que se tenha perdido "muito tempo" para chegar a esta solução, mas afirmou que a proposta do PS e PSD "são passos no caminho certo, que o Livre apoia".

O TC já tinha previamente considerado, em 12 de abril 2022, inconstitucionais normas da chamada Lei dos Metadados. Essa lei, de 2008, transpôs para o ordenamento jurídico nacional uma diretiva europeia de 2006 que entretanto o Tribunal de Justiça da União Europeia declarou inválida, em 2014.

Os metadados são dados de contexto que, sem revelarem o conteúdo das comunicações, permitem aferir, por exemplo, quem fez uma chamada, de que sítio, com que destinatário e durante quanto tempo.