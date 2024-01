​Bolsonaro deseja "André Ventura para primeiro-ministro"

Jair Bolsonaro, o ex-Presidente do Brasil, enviou uma mensagem de apoio a André Ventura e espera que o líder do Chega seja o próximo primeiro-ministro de Portugal.



“A todos em Portugal, em especial aos brasileiros, nós temos um encontro agora com as urnas e é muito importante para todos nós que André Ventura do Chega consiga essa cadeira de primeiro-ministro”, refere Bolsonaro, numa vídeo divulgado por André Ventura na rede social Instagram.

O antigo Presidente brasileiro considera que “a direita, o conservadorismo e as pessoas de bem” estão mais presentes na atual conjuntura.

“A grande maioria da população é nossa, está do lado do bem. Boa sorte a todos. André Ventura, Chega, para primeiro-ministro”, declarou Jair Bolsonaro.

Na resposta, André Ventura agradeceu ao ex-Presidente do Brasil pela mensagem de apoio para as legislativas de 10 de março.

“Eles sabem bem como a esquerda tornou o seu país num antro de miséria e corrupção”, remata o líder do Chega.