Sondagem. PS com nove pontos de vantagem para o PSD

Ainda sem a coligação da Aliança Democrática como bloco, mas já com Pedro Nuno Santos à frente dos socialistas, a sondagem da Aximage para o JN, DN e TSF coloca o PS a liderar as intenções de voto, com nove pontos percentuais de vantagem para o PSD.

Na sondagem, socialistas recolheram 34,1% das intenções de voto, enquanto o PSD de Luís Montenegro tem 24,8%.

O trabalho de campo foi realizado entre 18 e 23 de agosto, ou seja, metade dos dias quando ainda não se conhecia a coligação entre sociais-democratas e CDS - anunciada a 21 de dezembro.

O Chega permanece como a terceira força política nas sondagens, com 16,3%, seguido de Bloco de Esquerda (6,3%), Iniciativa Liberal (4,1%), PAN (3,7%), CDU (2,7%), Livre (1,8%) e CDU (1,2%).

Com 805 entrevistas, a sondagem inclui ainda 4,5% de indecisos, mas 22% dos inquiridos indicaram que só decidem, em definitivo, o seu voto “mais em cima das eleições”.