“Mais eficaz” ou “muito igual”? As reações dos partidos à mensagem de Marcelo

Um PSD que “subscreve e acompanha” e um Chega que elogia a uma comunicação “mais eficaz”.



Nas reações dos partidos à mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo Sousa, o PSD elogiou a “mensagem de exigência e de esperança” do Presidente da República.

“Acreditamos no discernimento das pessoas”, afirmou a vice-presidente do partido, Margarida Balseiro Lopes, que levantou os problemas da atualidade dos portugueses como razão para construir uma alternativa às políticas seguidas nos últimos anos.

“Tivemos nos últimos dias pessoas a esperarem 10, 14 horas para terem acesso à saúde”, afirmou, questionando o “elevador social” devido à falta de professores nas escolas.

Também o Chega deixou elogios a Marcelo, referindo que a mensagem deste ano “foi a mais simples”, mas a “mais eficaz”. Em declarações à CNN Portugal, André Ventura sublinhou como o chefe de Estado indicou que Costa se demitiu “por decisão própria”.

Para o presidente da IL, Rui Rocha, o "ponto fundamental" da mensagem de Ano Novo do Presidente da República é que "é preciso fazer mais" em 2024, ano em que também se comemoram os cinquenta anos do 25 de Abril.

"E se queremos fazer mais, é evidente que não podem ser os mesmos que estiveram até agora a fazer, porque não tem sido suficiente", declarou.

Rui Rocha defendeu que "só vale a pena mudar de governo para mudar o país, porque se for para ser igual, vai ser mais do mesmo e isso já não é suficiente para Portugal e para os portugueses". O presidente da IL manifestou "esperança e confiança para os jovens, que têm tido uma vida difícil com salários baixos e uma crise na habitação".

"É possível fazer mais, podemos começar a resolver a crise da habitação com mais oferta, mais construção, baixando os impostos, simplificando procedimentos", defendeu.

Livre defende que partidos devem apresentar o seu "cardápio" de políticas



O porta-voz do Livre considerou a mensagem de Ano Novo do Presidente da República “muito igual” à de outros líderes políticos na quadra natalícia, alertando que 2023 deixa Portugal “perante uma situação de uma grande indecisão”.

“Creio que o senhor Presidente da República terá dito algumas dezenas de vezes ‘ficou claro’. Quando um político sente muita necessidade de dizer 'ficou claro' é porque estamos a atravessar um dos momentos de maior incerteza em que nada ao contrário do que foi dito ficou claro. O ano de 2023 deixa-nos perante uma situação de uma grande indecisão”, disse Rui Tavares.

Na reação ao discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, o líder do Livre afirmou que é preciso que as forças partidárias tenham uma palavra, aludindo às eleições legislativas de 10 de março.

“É preciso que os partidos tenham uma palavra, uma escolha para que os cidadãos escolham. É preciso que os cidadãos saibam o que está no cardápio destas eleições, que cada partido ofereça a sua visão de futuro – isso não tem sido oferecido”, salientou.

Para Rui Tavares, o discurso do chefe de Estado “foi muito igual ao discurso dos outros líderes políticos que falaram durante esta quadra natalícia e das festas”.

“É sempre um bocadinho muito igual. Um discurso feito de esperança e de uma expectativa em que se retira a capacidade de ação às pessoas. Nós não estamos aqui só para esperar, nós estamos aqui para fazer. E neste ano as pessoas têm oportunidade de dar resposta. Eu estou cansado de ver as pessoas de braços caídos como se, com eleições à frente, não tivessem capacidade de dar uma orientação ao que o país deve ser no futuro”, acrescentou.

PAN critica exclusão do tema das alterações climáticas

A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, criticou a ausência de uma referência às alterações climáticas no discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. “É lamentável que não haja um maior compromisso da parte do Presidente da República” com esta temática, declarou.

A líder do partido Pessoas-Animais-Natureza sublinhou ainda que é necessário que as “contas certas que o país precisa garantam a qualidade de vida das pessoas”. Há diversas causas que continuam a ficar de fora das políticas nacionais e que o PAN pretende tornar centrais na campanha para as eleições de 10 de março. Inês Sousa Real deu como exemplos a violência doméstica, a habitação, o combate aos sem-abrigo, a erradicação da pobreza e o acesso à habitação.

PCP e Bloco de Esquerda querem mais investimento nos serviços públicos

Por sua vez, o Bloco de Esquerda reagiu à mensagem de Ano Novo do Presidente através de Luís Fazenda.

O cofundador do partido sublinhou que “as contas certas não podem ser endeusadas ao extremo de impedir o investimento público e o funcionamento de serviços públicos essenciais em democracia, como a saúde, a educação, uma política pública de habitação”.

Fazenda defendeu que “estes são os temas do quotidiano das portuguesas e dos portugueses e só podem ser os temas centrais da campanha eleitoral” que se aproxima.

Na reação do PCP, João Oliveira afirmou que Marcelo foi eficaz na “constatação dos problemas que o país atravessa e afetam a vida dos portugueses”.

No entanto, o membro do Comité Central comunista acrescentou que é preciso uma “política que garanta o cumprimento da constituição e dos direitos que ela consagra”.

À semelhança de outros partidos, João Oliveira espera que as eleições de 10 de março sejam um momento de “clarificação para criar condições para que a situação do país se altere”.