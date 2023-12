2024. Costa diz que "o rendimento das famílias vai continuar a melhorar"

O primeiro-ministro considera que em 2024 vai haver um aumento do rendimento das famílias, destacando as subidas do salário mínimo, das pensões, de um conjunto de prestações sociais e a descida do IRS.

"Em 2024, o rendimento das famílias vai continuar a melhorar", escreve António Costa em mensagens que publicou hoje, véspera de Ano Novo, na sua conta na rede social X (antigo Twitter).