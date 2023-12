Ex-bastonário dos médicos. Miguel Guimarães disponível para as listas do PSD

O ex-bastonárío da Ordem dos Médicos (OM) Miguel Guimarães confirma em declarações à Renascença que apoia o PSD, na qualidade de independente, nas próximas legislativas.

"Confirmo que vou fazer parte de um grupo de independentes que vai apoiar o PSD nestas eleições legilstivas", declara Miguel Guimarães.

"Da minha parte isso acontece porque tivemos oito anos em que o PS esteve a governar e os resultados que temos são aqueles que todos os portugueses conhecem", argumenta o antigo bastonário da OM.

"Acho que está na altura de haver uma mudança, a Democracia é exactamente isso e espero que ela aconteça", completa.

Miguel Guimarães não exclui a possibilidade de vir a ser candidato a deputado nas listas da coligação PSD/CDS: "Tudo é possível. Neste momento não sei exactamente como vai ser utilizado este grupo de independentes essa é uma questão que tem de ser sempre colocada ao líder do PSD."

"Estarei disponível para ajudar seja no que for, desde já ajudar o partido a ganhar as eleições", remata Miguel Guimarães.