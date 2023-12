Governo transfere 24 milhões de euros para os Açores

A pouco mais de um mês das eleições legislativas nos Açores, António Costa anuncia a transferência de 23,7 milhões de euros patra os cofres do Governo dos Açores para cobrir os "danos e prejuízos" causados pelo furacão Lorenzo, que atingiu a região em 2019.

Numa nota divulgada esta tarde, o gabinete do primeiro-ministro refere que o Governo da República "decidiu assumir" aquele montante adicional, após o pedido do executivo açoriano liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro.

A mesma nota indica que "foram imediatamente transferidos 7 milhões de euros" para a Região Autónoma dos Açores, uma verba proveniente do Orçamento do Estado, "podendo o restante vir a ser assegurado no âmbito dos apoios do Portugal 2030", lê-se na nota.

Costa deixa ainda um remoque, referindo que a transferência das verbas acontece agora porque "apenas em outubro" o Governo de Bolieiro "remeteu" ao primeiro-ministro "um conjunto de documentos relativos a despesas" provocadas pelo furacão Lorenzo.

O montante inicial transferido em 2021 foi de 198 milhões de euros, que foi assegurado pelos fundos europeus, incluindo o Fundo de Solidariedade da União Europeia, e por transferências "com origem em fundos nacionais".