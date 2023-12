André Ventura: PSD "vai ter de lidar" com o Chega se quiser ser Governo

O PSD "vai ter de lidar" com o Chega se quiser ser Governo após as eleições legislativas de 10 de março de 2024, afirmou esta quinta-feira André Ventura.

O presidente do Chega traça como objetivo nas legislativas antecipadas "ficar à frente" da coligação PSD/CDS-PP e "liderar à direita o próximo parlamento", afirmando que "o PSD não chegará ao Governo com o apoio parlamentar do Chega".

André Ventura reuniu-se com o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, nos Paços do Concelho, tendo no final do encontro afirmado aos jornalistas que vai fazer "uma grande aposta" nas legislativas antecipadas nos distritos do Norte, em particular no do Porto, onde nas eleições passadas apenas conseguiu ser a quinta força política, quando nos resultados globais ficou em terceiro lugar.

"O Chega quer ficar à frente da coligação [PSD/CDS-PP] e liderar à direita o próximo parlamento. Esse é o nosso objetivo. É um objetivo ambicioso em que as sondagens ainda nos colocam a alguns pontos da coligação", disse, admitindo que em distritos como Porto "vai ser uma luta mais difícil", mas que esta reunião pedida a Rui Moreira "é o primeiro ponto de várias presenças".