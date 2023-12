Sondagem. PS continua à frente do PSD, indecisos disparam

O Partido Socialista continua à frente do PSD e até foi o partido que mais cresceu em relação ao último barómetro da Intercampus, mas a percentagem de indecisos disparou no último mês.

De acordo com a sondagem para o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios, o PS soma 25,4% das intenções de voto sem distribuição de indecisos, mais 1,8 pontos percentuais em relação ao último barómetro, quando Pedro Nuno Santos não tinha sido eleito novo líder do partido.

O PSD regista 22,5% das intenções de voto, subindo também em relação à última sondagem da Intercampus. O Chega surge em 3.º lugar, mais cai quase dois pontos percentuais, registando 11,6%.

O Bloco de Esquerda conta com 8,8% das intenções de voto, a Iniciativa Liberal 6,6%, e o PAN e Livre, com 3% e 2,9%, surgem à frente da CDU, com 2,3%. O CDS-PP regista 1,6%.

A amostra foi recolhida entre 18 e 21 de dezembro, dia em que foi anunciada a coligação Aliança Democrática, entre PSD e CDS, não estando esta ainda incluída na sondagem, mas a soma dos dois partidos não é suficiente para derrotar Pedro Nuno Santos.

Nesta sondagem, a percentagem de quem não sabe em quem votar disparou: 13,2% de indecisos, quase mais seis pontos percentuais em relação ao último barómetro da Intercampus.

Na balança eleitoral, a esquerda pesa mais que a direita: PS, Bloco, CDU, PAN e Livre representam 42,4% das intenções de voto, contra 42,3% de PSD, Chega, Iniciativa Liberal e CDS.