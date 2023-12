Morreu Odete Santos, antiga deputada do PCP, advogada e mulher da cultura

Morreu a comunista Odete Santos. A informação é avançada em comunicado pelo Partido Comunista Português.

"É com profundo pesar que o Secretariado do Comité Central do Partido Comunista Português cumpre o doloroso dever de informar o falecimento de Odete Santos aos 82 anos de idade e transmite à família as suas condolências", lê-se na nota enviada às redações.



Odete Santos foi deputada da Assembleia da República entre novembro de 1980 e abril de 2007. Renunciou ao mandato de deputada por vontade própria e saiu aplaudida por todo o hemiciclo. Desde essa altura, poucas vezes voltou a estar em atividades políticas públicas.

"Odete Santos destacou-se pelo seu compromisso com os trabalhadores e o povo, com uma particular ligação com a juventude, afirmando a sua notável capacidade, profundidade de análise, solidariedade, dedicação, frontalidade, coragem e força de intervenção", adianta ainda a nota do PCP.

O documento refere-se a Odete Santos como "mulher de Abril, destacada deputada e dirigente comunista" e "uma figura marcante na construção do Portugal de Abril e na afirmação dos direitos que a Constituição da República Portuguesa consagra, em particular sobre os direitos dos trabalhadores, sobre a igualdade e a emancipação da mulher, uma presença constante na acção de solidariedade com os povos de todo o mundo, uma incansável participante na concretização do ideal e projecto do Partido Comunista Português".

Nascida em 26 de Abril de 1941, na freguesia de Pêga, concelho da Guarda, Maria Odete Santos era advogada, aderiu ao PCP em 1974 e foi deputada à Assembleia da República entre 1980 e 2007, tendo exercido também vários cargos a nível partidário e autárquico, em Setúbal.



