"História de Portugal teria sido diferente sem Delors"

Jacques Delors, o antigo presidente da Comissão Europeia que morreu esta quarta-feira, marcou a história da Europa e de Portugal, afirma Carlos Moedas em declarações à Renascença.



Foi Jacques Delors que construiu a entrada de Portugal na então Comunidade Económica Europeia (CEE), recorda o antigo comissário europeu.

“É ele que constrói a entrada de Portugal na União Europeia, que trabalha com os ministros portugueses da altura. É ele que nos recebe, era ele o presidente da Comissão naquele junho de 1985. Ele acreditava que Portugal e Espanha tinham que fazer parte do projeto europeu", afirma Carlos Moedas, atual autarca de Lisboa e vice-presidente do Instituto Delors, em Paris, cuja missão é "pensar uma Europa unida".

"A história de Portugal teria sido eventualmente diferente se Jacques Delors não tivesse sido o presidente da Comissão naquele momento”, sublinha.



O antigo presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors, morreu esta quarta-feira aos 98 anos.



Delors liderou o órgão executivo da União Europeia (UE) durante um período fundamental para o desenvolvimento do projeto, durante o qual foi concretizado o Mercado Único e foram lançadas as bases para a introdução do euro em substituição das moedas nacionais.