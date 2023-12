Governo português decreta dia de luto pela morte de Jacques Delors

O Governo português vai decretar um dia de luto pela morte de Jacques Delors, antigo presidente da Comissão Europeia.

"A data será fixada oportunamente, por coordenação europeia ou no dia do funeral", refere o gabinete do primeiro-ministro, António Costa, em comunicado.



O antigo presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors, morreu esta quarta-feira aos 98 anos.



Delors liderou o órgão executivo da União Europeia (UE) durante um período fundamental para o desenvolvimento do projeto, durante o qual foi concretizado o Mercado Único e foram lançadas as bases para a introdução do euro em substituição das moedas nacionais.