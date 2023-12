Chega acusa Governo de "desleixo" na saúde e pede solução até março

O presidente do Chega acusou hoje o Governo de desleixo na área da saúde e desafiou-o a encontrar uma solução até março, defendendo uma "conjugação de esforços" entre os setores público, privado e social. "Eu acho que mostra bem o desleixo que o Governo português está a dar à saúde neste momento", afirmou, criticando o primeiro-ministro por não ter referido este tema na mensagem de Natal. André Ventura considerou que "o país vive uma das maiores crises da sua história no acesso" ao SNS e apontou "uma situação de grande constrangimento no funcionamento da saúde em Portugal, com vários hospitais a funcionar com limitações". "Eu aconselharia o Governo, em vez de querer andar rápido com negócios de obras e adjudicações, quer no TGV, quer nos contratos públicos, eu diria que era importante, até março, até ao dia das eleições, dar pelo menos uma solução à saúde", desafiou. O líder do Chega afirmou existir uma "completa ausência de respostas nesta matéria, com o Governo a justificar-se e a defender-se com o facto de que está num período já de finalização do mandato, como se isso já não fosse com ele". "Até ao dia 10 de março, e provavelmente até ao fim de março, este é um tema do Governo e é um tema que o Governo tem que fazer alguma coisa", insistiu, afirmando, no entanto, não ter "grande esperança na resolução deste problema".

O presidente do Chega falava aos jornalistas antes de uma visita ao Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis), seguido de um breve contacto com a população em Moscavide, no concelho de Loures (distrito de Lisboa). André Ventura apontou como soluções uma "conjugação de esforços" com os setores social e privado, "para quando o setor público não conseguir dar essas respostas, que sejam esses setores, as misericórdias, o setor social, o setor privado, a dar essas respostas". "Pode afetar mais recursos humanos e pode fazer sobretudo protocolos, que era o que nós faríamos numa situação de emergência, para garantir que as pessoas são atendidas e que o Estado comparticipa esse custo para as pessoas", acrescentou. Outra proposta do líder do Chega passa pela não entrada em vigor do novo modelo de organização, com a criação de 31 novas unidades locais de saúde. "Faz sentido nomear 300 pessoas para unidades locais de saúde novas quando o governo vai deixar estar em funções a 10 de março?", perguntou André Ventura, dirigindo-se ao ministro da Saúde, voltando a questionar: "faz sentido testar um novo modelo quando estamos num pico de crise de urgências e de acessos à saúde"? E deu a resposta: "Não, em nenhum dos casos faz sentido".