Marcelo diz que filho "não conseguiu chegar onde queria através da Presidência"

"Porque estamos em Natal, não podem ser só notícias menos boas, é que os portugueses estão firmes. A sondagem que acabou de sair mostra que 65% mantêm a confiança no Presidente. Não trocam o conhecimento do Presidente de há 20 ou 30 anos por dois ou três meses em que tem havido crise política e de muitas notícias e informações contrárias ao Presidente. Isso é uma consolação que eu registo", sublinhou.

Marcelo Rebelo de Sousa salientou que, apesar da polémica em torno do caso das gémeas e da crise política, uma larga maioria dos portugueses confiam no Presidente.

"A segunda conclusão é que só agora é que se sabe disso. Passaram quatro anos e tal. Eu e os portugueses só soubemos disso agora. E tenho pena de não ter sabido há quatro anos, porque era nessa altura que eu devia ter sabido, não nesta altura. Mas isso diz respeito às relações pessoais e é evidente que pessoalmente retiro as conclusões de não me ter sido dito que devia ter sido dito, que me permitia intervir para que não tivesse acontecido o que aconteceu."

"Eleições permitem traçar o destino nos próximos anos"

O Presidente da República perspetivou também o próximo ano político, que vai ser marcado por eleições legislativas, europeias e regionais nos Açores, além das presidenciais nos Estados Unidos.

Marcelo Rebelo de Sousa considera que em jogo vai estar a possibilidade de traçar o rumo nos próximos anos.

"Temos três eleições todas importantes. A primeira é nos Açores, depois há um mês a seguir a eleições legislativas, muito importantes para Portugal, que permitem traçar o destino nos próximos anos. Depois temos uma que há quem não leve muito a sério, que são as europeias, mas é um erro, porque depois queixamo-nos da Europa e do estado em que está a Europa e a Europa acaba por ter que ver com a nossa vida. As eleições de 2024 vão decidir muito sobre a paz, a guerra, a economia, a crise económica e social. Vamos ver se o balanço de 2024 é melhor", declarou.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que nesta ginjinha de Natal vai brindar à paz, para que a situação económica possa melhorar no próximo ano.

“Este ano vou brindar à paz, acho que é a coisa mais importante do mundo. Porque se não tivermos paz teremos crise económica e financeira constante no mundo, na Europa, em Portugal. Se avançarmos para a paz na Ucrânia e no Médio Oriente pode ser que isso finalmente leve a que não haja mais inflação, mais problemas de juros no crédito à habitação, pelo menos como tem havido. E que seja possível a economia crescer. Não é possível a Europa arrancar com economias como a alemã que não estão a crescer. Se não crescem, não servem de locomotiva da Europa", sublinhou.