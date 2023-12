PCP diz que Parlamento não precisa de mais deputados a defender grupos económicos

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, frisou esta sexta-feira que o Parlamento não precisa de mais deputados para defender a banca ou os grupos económicos, em reação à coligação pré-eleitoral entre PSD e CDS-PP.

"Deputados para defender a banca, deputados para defender os grupos económicos, deputados para defender um certo tipo de patronato, que quer carregar sobre os trabalhadores, para isso já lá há muitos hoje e pelos vistos parece que querem que haja mais no futuro", destacou o líder do PCP.

Paulo Raimundo foi esta sexta-feira à noite questionado sobre a coligação pré-eleitoral entre PSD e CDS-PP, durante uma iniciativa com os trabalhadores da SGL Composites, no Barreiro, distrito de Setúbal, e referiu que fazem falta deputados para defender quem "todos os dias trabalha, produz riqueza e põe o país a funcionar".

"Aquilo que me preocupa (...) é o resultado do PCP e da CDU. Isso é que vai determinar o dia a seguir às eleições. A grande urgência é reforçar o PCP e a CDU, dar-lhe mais força, mais votos e mais deputados, porque são esses deputados que fazem a diferença", vincou. .

Os presidentes do PSD e do CDS-PP vão propor aos órgãos nacionais dos seus partidos uma coligação pré-eleitoral, a Aliança Democrática, para as legislativas de março e as europeias de junho, que incluirá também "personalidades independentes".

O secretário-geral do PCP defendeu também, durante a iniciativa do Barreiro, a valorização dos trabalhadores por turnos. .

Paulo Raimundo lembrou que o PCP apresentou esta quarta-feira um projeto na Assembleia da República sobre o trabalho por turnos, com o objetivo de diminuir ao limite indispensável este tipo de trabalho e também de valorizar estes trabalhadores com "um conjunto de regalias a que têm direito", lamentando que a proposta tenha sido rejeitada.

"PS e PSD juntaram-se mais uma vez para chumbar esses projetos. Mas não vamos desistir deles, porque são justos", garantiu.

"Infelizmente, parece que o Governo, mais uma vez, e também o PSD olharam e acharam que não é importante resolver. O que é importante é continuarem obrigar a trabalhar turnos sobre turnos, sete dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano (...) sem salvaguardar os direitos dos trabalhadores", apontou ainda.

O líder do PCP frisou que esta é uma realidade que envolve 1,8 milhões de trabalhadores em Portugal.

Ainda sobre o trabalho em Portugal, Paulo Raimundo destacou que 3 milhões ganham até 1.000 de salário bruto por mês, realçando que o aumento dos salários é "a grande emergência nacional", a par das pensões.

Portugal vai ter eleições legislativas antecipadas em 10 de março de 2024, marcadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência da demissão do primeiro-ministro, António Costa, em 07 de novembro, alvo de uma investigação do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça.

A campanha eleitoral para as legislativas vai decorrer entre 25 de fevereiro e 08 de março. .