Costa elogia "participação" dos militares no exterior como "grande fator de modernização" das Forças Armadas

Na habitual mensagem de Natal aos militares, António Costa considera que a "participação" das forças nacionais destacadas tem sido "um grande fator de modernização das Forças Armadas e das forças e serviços de segurança".

O primeiro-ministro elogia os militares que passam esta época das festas do Natal e Ano Novo em missões internacionais, que reconhece que trazem "grande prestígio" ao país e reforça "a voz ativa" de Portugal no mundo.

Ao contrário do que se se tornou hábito, a mensagem de Natal de António Costa aos militares e forças de segurança não foi gravada fora de Portugal, mas na residência oficial do primeiro-ministro.

A intenção era que a mensagem fosse gravada em Moçambique, mas Costa não pôde "estar presente" e fez-se representar pela ministra da Defesa, Helena Carreiras, que visitou o país no início da semana passada.

Na mensagem que dedicou às forças nacionais destacadas e às forças de segurança que foi divulgada este sábado, António Costa salienta exatamente o hábito de visitar estes elementos presentes no exterior, referindo que teve "oportunidade" de estar no Iraque, no Afeganistão, na ilha de Samos e "em vários locais" onde estas forças "representam e prestigiam Portugal no mundo".

Sem referir que se trata da última mensagem do género que dedica às forças nacionais destacadas, tendo em conta que está demissionário, Costa sauda os elementos que "prestam serviço" na Roménia, na República Centro-Africana e em Moçambique, bem como "nos vários outros locais" onde as missões estão presentes.

A mensagem do primeiro-ministro termina com uma saudação "àqueles que em território nacional não vão estar também com as suas famílias, porque têm que assegurar o serviço nos seus postos, nos seus quartéis, nas suas esquadras". Costa estende ainda a saudação e a "grande gratidão" às famílias destes elementos das forças de segurança