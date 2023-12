Designação AD. PPM vai reclamar junto do Tribunal Constitucional

O presidente do Partido Popular Monárquico (PPM) explica à Renascença que a “marca” Aliança Democrática é património de três partidos, incluindo o PPM, e que nenhum deles pode considerar-se detentor da sigla AD.

"A designação AD foi uma coisa constituída por Sá Carneiro, Freitas do Amaral e Gonçalo Ribeiro Telles", relembra Gonçalo da Câmara Pereira, que entende que, como tal, "é uma sigla de três partidos".

"Nenhum se pode arvorar como detentor de uma marca que é de três partidos", reitera, assegurando que o PPM vai "contestar junto do Tribunal Constitucional", reclamando um "património que é histórico".

Gonçalo da Câmara Pereira reconhece que o PPM também foi convidado a integrar a nova aliança mas recusou, por considerar que o convite "foi estranho". “Convidaram-nos para entrarmos só com a bandeira...sem fazer parte no programa, nem termos nenhum assento na Assembleia da República para defender as nossas posições. Portanto, não se justificava dar uma bandeira sem pôr a nossa equipa a jogar”, defende.