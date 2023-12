"Um está morto, o outro vai morrer". Ventura critica coligação PSD/CDS

"Um já está morto, o outro vai morrer ", atirou André Ventura durante o discurso no jantar de Natal do Chega, esta quinta-feira em Oeiras, na primeira reação do partido a esta coligação anunciada ao final da tarde .

"O país pensava que nós estávamos importados com isto. A nós é-nos absolutamente indiferente que o PSD decida fazer coligações com quem quiser, nós vamos sozinhos a estas eleições e vamos para ganhar", prometeu André Ventura perante os deputados e funcionários do partido.

O líder do Chega afirma que o partido não vai a votos "com um lema de 40 anos" porque "não é com um lema de 40 anos que vamos dar esperança e futuro às pessoas". E sugere um nome com o qual aceitaria integrar uma coligação: "Nunca lhe chamaria Aliança Democrática, era a coligação Limpar Portugal".

No início do discurso o deputado começou por vincar que a culpa da crise política em que o país se encontra é da responsabilidade de António Costa. "Devemos sempre lembrar-nos disso, para quando formos a votos", sublinhou André Ventura.



Aproveitando as palavras proferidas por Passos Coelho esta semana, quando disse que António Costa se demitiu por "indecente e má figura", André Ventura afirma que o PSD "faz tudo para que não se fale deste escândalo de corrupção" e explica porquê: "Não se fala porque eles estão tão agarrados como o PS".

No final, André Ventura desejou feliz Natal aos presentes e deixou uma promessa: "Este é o nosso último Natal antes de sermos governo de Portugal".