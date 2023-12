Oficial. PSD e CDS avançam com coligação para as legislativas e europeias

Os líderes do PSD e do CDS acordaram esta quinta-feira a formação de uma coligação para as legislativas e europeias de 2024.



O anúncio da nova Aliança Democrática (AD) foi conhecido esta tarde através de um comunicado conjunto enviado à Renascença.

"Os presidentes do Partido Social Democrata e do CDS-Partido Popular acordaram hoje propor aos órgãos nacionais dos respetivos partidos a celebração de um acordo político para a formação da Aliança Democrática, uma coligação pré-eleitoral com o horizonte do atual ciclo político, abrangendo as eleições legislativas e europeias de 2024 e em sintonia com os compromissos regionais para as eleições nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores de 2023 e 2024, respetivamente, e com os entendimentos de base local para as eleições autárquicas de 2025", refere o comunicado.

De acordo com os dois partidos, a Aliança Democrática também será composta por "um conjunto de personalidades independentes.

Neste contexto, PSD e CDS "valorizam e acolhem, entre outras, a iniciativa e as ideias do 'Manifesto por uma Alternativa Reformista e Moderada' subscrito por mais de 100 personalidades notáveis da sociedade portuguesa e divulgado no recente dia 15 de dezembro".

Os líderes social-democrata e centrista, Luís Montenegro e Nuno Melo, respetivamente, defendem uma "efetiva mudança política e de políticas" e enumeram algumas linhas gerais da nova AD.

PSD e CDS prometem "muito mais ambição, para elevados níveis de prosperidade, de crescimento da economia e dos rendimentos e oportunidades para todos os portugueses".

Também defendem a necessidade de "coragem reformista" para melhorar a "competitividade das empresas, a qualificação dos portugueses, a inovação e geração de valor acrescentado", e também para "salvar e reabilitar o Estado Social do definhamento em curso, e que assegure a todos os portugueses a saúde, educação e habitação acessíveis e com qualidade".

O combate à pobreza, a reativação da mobilidade social, o setor social, a valorização da família, retomar a "exigência na educação" são outras das bandeiras da nova AD.

Após o terramoto político causado pela Operação Influencer, PSD e CDS defendem que a "governação tenha elevada exigência ética, integridade, responsabilidade política, respeito pela separação de poderes e pelas instituições, e empenho efetivo no combate à corrupção e tráfico de influências".

Por fim, os dois partidos de direita comprometem-se com uma linha "moderada, europeísta, atlantista e lusófona, defensora da liberdade, da igualdade de oportunidades, da segurança dos cidadãos e da defesa do País, respeitadora da propriedade privada, que aposte no desenvolvimento sustentável e valorize a cultura, os valores, a língua e as comunidades portuguesas".