Oficial. PSD e CDS anunciam coligações nas legislativas e europeias

Os líderes do PSD e do CDS acordaram esta quinta-feira a formação de coligação pré-eleitoral para as legislativas e europeias de 2024.



O anúncio da nova Aliança Democrática (AD) foi conhecido esta tarde através de um comunicado conjunto enviado à Renascença.

"Os presidentes do Partido Social Democrata e do CDS-Partido Popular acordaram hoje propor aos órgãos nacionais dos respetivos partidos a celebração de um acordo político para a formação da Aliança Democrática, uma coligação pré-eleitoral com o horizonte do atual ciclo político, abrangendo as eleições legislativas e europeias de 2024 e em sintonia com os compromissos regionais para as eleições nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores de 2023 e 2024, respetivamente, e com os entendimentos de base local para as eleições autárquicas de 2025", refere o comunicado.

De acordo com os dois partidos, a Aliança Democrática também será composta por "um conjunto de personalidades independentes.

Neste contexto, PSD e CDS "valorizam e acolhem, entre outras, a iniciativa e as ideias do 'Manifesto por uma Alternativa Reformista e Moderada' subscrito por mais de 100 personalidades notáveis da sociedade portuguesa e divulgado no recente dia 15 de dezembro".

Os líderes social-democrata e centrista, Luís Montenegro e Nuno Melo, respetivamente, defendem uma "efetiva mudança política e de políticas" e enumeram algumas linhas gerais da nova AD.