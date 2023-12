Marcelo e Costa concordam. Foram oito anos de "boa convivência"

"Verifiquei com grande satisfação que o otimismo, de irritante, foi passando a ser, pelo menos, se não contagiante, cativante. E foi com grande satisfação que o ouvi ainda antes de ontem lamentar a tendência de alguns para o pessimismo", atirou o primeiro-ministro.

"Que haja muitas venturas e poucas desventuras e que o seu mandato continue a correr até ao fim da forma como os portugueses tão bem têm apreciado", desejou António Costa.

O agora ex-secretário-geral do Partido Socialista saudou a promulgação, por Marcelo Rebelo de Sousa, do Orçamento do Estado para 2024, e fez questão de anunciar a aprovação, pela Comissão Europeia, da transferência, na próxima semana, de 2,4 mil milhões de euros relativos ao terceiro e quarto pagamentos do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR). O desbloqueio dos fundos já tinha sido anunciado na semana passada, em Bruxelas.

Marcelo esperava que Costa durasse "mais um tempo"

O Presidente da República assumiu que os últimos oito anos foram de "boa convivência" e que vão ser uma "boa recordação", mas não deixou de apontar que esperava que António Costa ficasse mais tempo na liderança do Governo.

"Para ser sincero, sincero, sincero, estava convencido que ia durar mais um tempo. Tinha uma fórmula: um ano e dez meses, que é o tempo que faltava até autárquicas", explicou Marcelo. Contudo, "não quis o destino que fosse assim", lamentou o chefe de Estado, que estava "já a pensar bater o recorde de ter um só primeiro-ministro durante dez anos".

Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou o anúncio de pagamento das verbas do PRR para apontar que a taxa de execução "esteve bastante para trás em meados deste ano", apenas recuperando a partir do verão. "Tem de admitir", frisou.