Marcelo e Costa concordam. Foram oito anos de "boa convivência"

António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa concordam que os oito anos desde que ambos ocupam as funções de primeiro-ministro e Presidente da República foram de "boa convivência". O atual Governo, que está em gestão desde 7 de dezembro, foi esta quinta-feira ao Palácio de Belém para os tradicionais cumprimentos de boas festas entre os dois órgãos de soberania.

O ainda primeiro-ministro afirmou que os portugueses vão recordar os últimos oito anos como "talvez dos melhores períodos de relacionamento entre os órgãos de soberania". Depois, durante meia hora de discurso em que analisou os oito anos de governação de António Costa, Marcelo mostrou estar de acordo com essa ideia, declarando que "foram oito anos de boa convivência".

O chefe do Governo assinalou que "hoje já mal nos lembramos de algumas das apoquentações que tínhamos há oito anos". Neste momento, disse, o sistema financeiro "já não nos inquieta", e foram vencidos "momentos difíceis" como a pandemia e como os incêndios de 2017.

"Otimismo irritante passou a cativante"



António Costa aproveitou a ocasião para sublinhar que teve "o privilégio de conhecer ainda melhor os portugueses" durante os oito anos de governação, e que está "ainda mais confiante no nosso país".

"Verifiquei com grande satisfação que o otimismo, de irritante, foi passando a ser, pelo menos, se não contagiante, cativante. E foi com grande satisfação que o ouvi ainda antes de ontem lamentar a tendência de alguns para o pessimismo", atirou o primeiro-ministro.

António Costa ofereceu-se ainda para "acrescentar um suplemento de otimismo", por telefone ou presencialmente, depois de deixar o cargo de primeiro-ministro, mas desejou que "nunca seja necessário".

"Que haja muitas venturas e poucas desventuras e que o seu mandato continue a correr até ao fim da forma como os portugueses tão bem têm apreciado", desejou António Costa.

O agora ex-secretário-geral do Partido Socialista saudou a promulgação, por Marcelo Rebelo de Sousa, do Orçamento do Estado para 2024, e fez questão de anunciar a aprovação, pela Comissão Europeia, da transferência, na próxima semana, de 2,4 mil milhões de euros relativos ao terceiro e quarto pagamentos do Programa de Recuperação e Resiliência. O desbloqueio dos fundos já tinha sido anunciado na semana passada, em Bruxelas.





[em atualização]