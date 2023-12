Passos Coelho: Costa demitiu-se "por indecente e má figura"

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho diz que António Costa se demitiu por indecente e má figura.

À chegada ao Campus de Justiça onde vai ser ouvido como testemunha no processo EDP, Passos Coelho comentou a atual crise política e disse esperar que em março os portugueses optem por um novo rumo com a escolha do PSD por considerar que o atual Governo do PS tem responsabilidades graves na situação em que está o país.

“Espero, evidentemente, que o PSD possa ser o partido liderante, não porque é o meu partido, mas sobretudo porque espero que o país saiba identificar no atual Governo, que está a cessar funções, responsabilidades graves na situação a que o país chegou”, disse.

Na visão de Passos Coelho, as responsabilidades são “suficientemente graves”, para que “o atual primeiro-ministro tenha sido o único primeiro-ministro, que eu tenho memória, que se tenha sentido na necessidade de apresentar a demissão por indecente e má figura”.

O antigo primeiro-ministro Passos Coelho acusa ainda o Governo do Partido Socialista de ter contribuído para a degradação de muitas políticas públicas desde a Saúde à Educação.

Pedro Passos Coelho está esta terça-feira no Campus de Justiça, em Lisboa, para ser ouvido como testemunha no caso EDP. Serão ainda ouvidos José Sócrates e Durão Barroso.