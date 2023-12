Costa diz que antigos líderes do PSD são "profetas da desgraça"

O secretário-geral cessante do PS, António Costa, considera que os ex-líderes do PSD têm "toda a amargura do mundo" por terem sido os socialistas a reduzir a dívida e afirmou que formam "uma espécie de clube de profetas da desgraça".

Num discurso no jantar de Natal do PS, em Lisboa, António Costa destacou que Portugal tem a "dívida a reduzir" e salientou que os socialistas conseguiram fazê-lo sem ser "como a direita desejou e falhou".

"Essa é a maior derrota que lhes dá toda a amargura do mundo", sustentou.

No dia em que o ex-primeiro-ministro social-democrata Pedro Passos Coelho considerou que o primeiro-ministro se demitiu "por indecente e má figura", Costa considerou que é essa "amargura" que "faz com que cada geração de antigos líderes do PSD vá formando uma espécie de clube de profetas da desgraça".

"É mesmo isso: é que nós conseguimos os resultados que eles gostariam de ter tido, não com as políticas deles, mas com as nossas políticas e ao contrário das políticas deles", defendeu.

Num balanço dos seus últimos oito anos de governação, o também primeiro-ministro afirmou que, "para um agnóstico, são bastante perturbadores, porque começaram com a ameaça do diabo e acabaram com um prémio Nobel a falar de milagre económico", numa referência às declarações do economista norte-americano Paul Krugman.

"Eu, por mim, limito-me a ter a ideia que o que explica esta nossa trajetória é simples: boas políticas", frisou.