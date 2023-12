BE diz que Passos desautorizou Montenegro e assumiu acordo com Chega

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, considera que o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho desautorizou o atual líder do PSD, Luís Montenegro, e assumiu que o projeto dos sociais-democratas "é mesmo um acordo com o Chega".

Em declarações aos jornalistas à frente do Hospital Amadora-Sintra, em Lisboa, Mariana Mortágua reagiu às palavras de Pedro Passos Coelho que, esta manhã, questionado sobre um eventual acordo entre o PSD e o Chega após as eleições de março, respondeu que não lhe compete abordar esse tema, mas que isso vai depender das estratégias que vierem a ser definidas pelos partidos "e das condições que os portugueses" lhes oferecerem.

A coordenadora do BE considerou que, com estas declarações, Passos Coelho veio "desautorizar Luís Montenegro" e "assumir que o projeto do PSD é mesmo um acordo com o Chega".

"Não é de estranhar: Portugal conhece Pedro Passos Coelho. Sabe que André Ventura era o seu acólito, o seu protegido, na mesma altura em que Luís Montenegro era líder parlamentar do PSD. Trata-se, portanto, de uma grande família", sustentou.

Mariana Mortágua acrescentou que "essa grande família saiu e foi desalojada do poder em 2015, perdeu as eleições desde então, e vai voltar a perder, porque o país não esquece, não perdoa o que a direita fez aos salários, às pensões, à qualidade de vida, à dignidade de quem trabalhava em Portugal".