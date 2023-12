António Costa: "Podem-nos derrubar pela segunda vez", mas só PS garante estabilidade

O secretário-geral cessante socialista, António Costa, afirma que o partido está unido e mobilizado para ir "para a luta", defendendo que podem derrubar o PS "pela segunda vez", mas os portugueses sabem que é o único que garante de estabilidade.

"Podem criar instabilidade na vida política, podem criar instabilidade na Assembleia da República, podem-nos derrubar pela segunda vez, mas há uma coisa que os portugueses sabem: é quem garante e garantiu estabilidade no dia-a-dia da sua vida, foi mesmo o PS. E é com o PS, e só com o PS, que podem contar para terem estabilidade na sua vida", declarou Costa.

O também primeiro-ministro discursava no jantar de Natal do PS, em Lisboa, no qual está sentado ao lado do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e do presidente do Grupo Parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, estando na mesma mesa que o novo secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos.

No início do seu discurso, Costa quis fazer "uma grande saudação" a Pedro Nuno Santos, que mereceu o aplauso da plateia, desejando-lhe "as maiores felicidades e os maiores sucessos".

"É para mim uma grande honra ser o último da terceira geração a passar o testemunho ao primeiro da quarta geração de líderes do PS, um partido que celebra 50 anos de continuidade, continuidade daquilo que é perene, mas sempre ajustado aos desafios do tempo presente", frisou.