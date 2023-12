"Falta de experiência" e "cadastro político". Montenegro e Pedro Nuno Santos trocam galhardetes

A experiência do novo líder do PS, Pedro Nuno Santos é "cadastro político", afirmou o presidente do PSD, Luís Montenegro, esta segunda-feira, em Oliveira do Bairro, durante mais uma iniciativa do Sentir Portugal. O líder do PSD apontou diversos episódios que envolveram o novo secretário-geral do PS que, no entender de Montenegro, são dispensáveis como experiência política. “A experiência do Dr. Pedro Nuno Santos é tudo menos um cartão de visita, é um cadastro político. Se ter experiência é esbanjar 3,2 mil milhões de euros na TAP por incompetência, hesitação e ziguezague político, então ele que fique lá com a experiência dele”, declarou Luís Montenegro.

"A experiência de Pedro Nuno Santos é cadastro político" - Luís Montenegro

O líder do PSD respondia a Pedro Nuno Santos que esta segunda-feira à tarde visitou as oficinas de Guifões, em Matosinhos, e criticou a falta de experiência do PSD no Governo. "Sinceramente, eu tenho visto os discursos de diferentes partidos de direita, a linguagem que é usada é uma linguagem muito extremada, aliás muito próxima já, pouco distingue a linguagem do líder do PSD da do líder do Chega", atirou Pedro Nuno Santos. “Não temos que prometer o que não fizemos, nós queremos prometer continuar a fazer aquilo que temos feito e temos feito um trabalho muito importante, o caso da ferrovia é paradigmático disso. A direita não tem trabalho para apresentar. Não têm experiência governativa como não têm trabalho para apresentar”, sublinhou o novo líder do PSD.

"A direita não tem trabalho para apresentar" - Pedro Nuno Santos