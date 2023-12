PS: Elza Pais reeleita presidente nacional das Mulheres Socialistas

A dirigente do PS Elza Pais foi hoje reeleita presidente nacional da estrutura Mulheres Socialistas -- Igualdade e Direitos, cargo que ocupa desde 2016.

"Ainda com muitos resultados por apurar mas é seguro declarar que Elza Pais foi reeleita presidente nacional das Mulheres Socialistas", anunciou o presidente da Comissão Organizadora do Congresso (COC) do PS, Pedro do Carmo, na sede nacional deste partido, em Lisboa, na noite de sábado.

Como presidente das Mulheres Socialistas, tem dado prioridade política ao tema do combate à violência doméstica e às questões da igualdade de género.

Elza Pais foi deputada na Assembleia da República, secretária de Estado da Igualdade, formada em Sociologia e docente universitária nesta área.

Além da presidente desta estrutura socialista, os militantes socialistas elegeram o novo líder do partido, Pedro Nuno Santos, que venceu com 62% dos votos e ainda os 1.400 delegados ao Congresso Nacional do PS, que se reunirá entre 05 e 07 de janeiro, na Feira Internacional de Lisboa -- aos quais aos se juntam 1.100 delegados por inerência.

Pedro Nuno Santos foi eleito secretário-geral do PS, com 24.080 votos, correspondentes a 62%, nas eleições diretas realizadas entre sexta-feira e hoje.

José Luís Carneiro foi o segundo mais votado, com 36%, e Daniel Adrião ficou em terceiro lugar, com 1%, anunciou o presidente da Comissão Organizadora do Congresso do PS, Pedro do Carmo, na sede nacional deste partido, em Lisboa.

A candidatura de Pedro Nuno Santos elegeu também a maioria dos delegados ao Congresso do PS, 909, seguindo-se a de José Luís Carneiro, que elegeu 407, enquanto a de Daniel Adrião elegeu cinco delegados, de acordo com o presidente da COC.

O Congresso Nacional do PS, que vai eleger os novos órgãos nacionais do partido, terá lugar em Lisboa, entre 05 e 07 de janeiro.